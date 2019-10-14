Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne derseniz deyin vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmeleri şöyle;

Bizler coğrafi konum nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ya PKK'dan El Kaidesi'ne kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş vatandaşlarını kurban vermiş bir ülkeyiz. 40 yıllık terörle mücadelemizde pek çok hadise yaşadık. Dost bildiklerimizin ayak oyunlarına maruz kaldık.

DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle vahşi bir terör örgütü 30 bin TIR dolusu silahla donatıldı. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Dergilerinin kapakları terörist fotoğraflarıyla süslendi. Ambargo'dan yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık.

'BU ARAP LİGİ SURİYE'Yİ ÇIKARANLARDAN DEĞİL Mİ'

Şu son attığımız adımın tek sebebi var. Orayı terörden temizlemek ve sahiplerine teslim etmektir. El Bab'da 3 bin 500 DEAŞ'lı etkisiz hale getirip derdest ettik. Dünya bunu görmüyor.

Aynı şekilde Cerablus'u biz bu teröristlerden temizledik mi? Cerablus'ta şu an Türkler mi var? Yok! Gerçek sahipleri var. Ey Avrupa Birliği bunu görmüyor musun, ey Arap Ligi sen bunu görmüyor musun? Bu Arap Ligi, Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlardan biri değil miydi? Şimdi yeniden Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?

Türkiye NATO'nun üyesi mi? AB üye ülkelerin tamamına yakın NATO üyesi mi? Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Yoksa bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ MEKANİZMASI HARİCİNDE YEK VÜCUDUZ'

Bu ikiyüzlülük, bu çok yüzlülük neyle izah edilir? PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir. PKK'nın bu diğer PYD/YPG gibi yan kolları aynı şekilde birlikte hareket ediyorlar. Şu anda Suriye'de gerek ÖSO bütün arama taramaları yaparken, hatta cezaevini DEAŞ'lıları çıkardılar. Orada kimin resmi var? Terörist başının resmi var. İşte ispat. Buyrun PKK.

Siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyi gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye? Güçlenen Türkiye karşısında böyle adımı atıyorsunuz.

Onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Ne derseniz deyin!

Biz Mehmedimizle, Mehmetçiğimizle, Suriye evet Milli Ordusu'yla oradayız. Şu anda bu yolculuğumuz devam ediyor, edecek. Şu anda bütün kardeşlerimiz Mehmetçiklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu bu mücadeleyi sürdürürken biz de buradayız. Bu mücadeleden yılmayacağız.

Şu anda milletimiz yekvücut halinde sadece terör örgütünün sözde siyasi organizması var onun haricinde hep beraberiz.

'EY AVRUPA BİRLİĞİ! NEDEN DİYARBAKIR'A ANNELERİN YANINA GİTMİYORSUN?'

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatları ülkemizin terörle mücadelede hiçbir ayrım yapmamızın nişaneleridir. Bu harekatlarda 4 bin kilometre karelik alanı DEAŞ ve YPG'li teröristlerden temizlemiştik. Bu kez Fırat'ın doğusunu terörden arındırmayı hedefliyoruz.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG kaynaklı terörün tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Buradan bize tehdit var.

700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize ilçelerimize atıldı, 18 şehidimiz var, 200'e yakın şehidimiz var. 9 aylık Muhammedimiz şehit oldu. Hani sivil öldürmüyordu bunlar? Bunların sivil vatandaşlarımızı öldürmediği zaman mı var? Teröristin yaptığı iş bu.

Son dönemde güvenlik güçlerimizi hedef alan terör örgütünün arkasında YPG'liler var. Ey Avrupa Birliği neden Diyarbakır'daki o annelerin yanına gitmiyorsun. İşlerine gelmez. Gelse de gelmese de biz bu yola kararlılıkla devam ediyoruz. Bunlar etnik temizlik yaptılar, muhaliflerini katlettiler. Bunlar belgeli olduğu halde hala sesini çıkarmıyorlar.

'ARAP LİGİ KARAR ALSA NE YAZAR ALMASA NE YAZAR?'

Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir. Neden görmüyorsunuz bunları? Nereden kaçtı bunlar? Suriye'den varil bombalarından kaçtılar. Bir kardeşlik görevi yapıyoruz. Siz bir kuruş destek mi verdiniz bunlar için. Şimdi Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar.

AB söz verdi. 6 milyar Euro, 3+3 biz destek vereceğiz diye. Bizim milli bütçemize değil AFAD'a, Kızılay'a. Şu ana kadar gelen 3 milyar Euro. Bizim şu ana kadar yaptığımız harcamalar 40 milyar dolar. Hala da yapıyoruz ve yapacağız. Gelse de gelmese de yapacağız. Bizim medeniyetimizde bu tür darda kalmışların elinden tutmak var.

'BENİM PARTİMDE 50 KÜRT ORİJİNLİ MİLLETVEKİLİ VAR'

Şimdiye kadar 550'nin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların 500'ü ölmüş vaziyette. 26'sı yaralı durumda. Bunların içinde 24'ü de teslim olmuş durumda.

Barış Pınarı harekatının Kürtler'i hedef aldığı, DEAŞ'la mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır. Bizim işimiz teröristlerledir.

Benim partimin parlamentodaki Kürt milletvekili sayısı 50'dir. Ana muhalefette kaç tane var bilmiyorum. Böyle bir ayrımcılık olsa herhalde bu olmazdı.

Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış asla! Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik, onun için.

'HAREKATIN İKİNCİ GAYESİ 3 MİLYON 650 BİN SURİYELİNİN VATAN HASRETİNİ BİTİRMEKTİR'

Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığı kurutulmadan ne ülkemiz, ne bölgemiz, ne de Suriye halkı huzura kavuşacaktır. ülkemizde 3 bilyon 650 bin Suriyeli'nin vatan hasretini bitirmek hedefimizdir.

Ülkemizde Kürt mülteci var. Obama zamanında Kobani'den kaçtılar. Niye bunları görmüyorsunuz?

Türkiye Suriye kaynaklı düzensiz göç akınına en fazla maruz kalan siyasi, sosyal ve ekonomik olarak en ağır bedeller ödeyen ülkelerin başında geliyor.

'VERDİKLERİ SÖZLERİN HİÇBİRİNİ TUTMADILAR'

Türkiye Suriye kaynaklı düzensiz göçe en fazla maruz kalan ülke, en ağır bedeli ödedi. Yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerinde. Tüm liderlere Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ilan edelim dedik. Bu insanları çadırlardan kurtaralım dedik. Hepsi çok güzel dedi ama destek vermeye gelince kimse bir kuruş vermedi. Buraya kimler gelecek, mülteciler gelecek.

'BATILI ÜLKELER TARAFINDAN YPG MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI'

Uluslararası toplumdan istediğimiz karşılığı alamadık. Bugüne kadar verdikleri sözleri tutmadılar. Fedakarlığımızın kıymetini bilmediler. YPG terör örgütü meşrulaştırılmaya çalışıldı. Türkiyie kendi göbeğini kendi kesmeye karar verdi."