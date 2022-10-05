Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 maddelik başörtüsü kanun teklifine karşın, AK Parti anayasa değişikliği önermeye hazırlanıyor.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM grubunda saat 12.00'de başlaması beklenen konuşmada, hak ve özgürlükleri güvence altına almak için, en yetkili merciin AK Parti olduğunu anlatacak. Siyasi partilerine dar kapsamlı anayasa değişikliği çağrısı yapacak.

DAR KAPSAMLI ÇAĞRI

AK Parti, başörtüsü konusunu anayasal güvenceye kavuşturmak için harekete geçecek.

CHP'nin yasal değişiklik teklifine karşın; Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında, dar kapsamlı anayasa değişikliği çağrısında bulunacak.

ÇELİK İŞARETİNİ VERMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ekim'de yapacağı grup toplantısında, hak ve özgürlükler konusunda açıklama yapacağını işaret etmişti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Herkesi ekran başına bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

YASAL DEĞİL, ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Çelik’in açıklamaları sonrası Erdoğan vereceği mesajlar merak konusuydu.

AK Parti'de temel hak ve özgürlüklere dair düzenlemelerin, kanun ile yapılmasının riskli ve eksik olduğu görüşü hakim. Bu nedenle, atılması gereken adımın yasa değil, anayasa değişikliği ile atılması gerektiği ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında, temel hak ve özgürlükler alanında toplumsal ihtiyaca karşılık gelen meseleleri en üst derecede güvence altına almak için en yetkili merciin AK Parti olduğu anlatacak.

Siyasi partilere, 2023 seçimlerinden önce başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı yapacak. AK Parti'nin teklifinin anayasanın tamamını kapsamaması, anayasanın ilgili bölümleri içeren dar kapsamlı bir değişiklik paketi olması bekleniyor.