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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Türkevi'ndeki görüşme basına kapalı olarak 50 dakika sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 02:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 03:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

        Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gündemdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini bildirdi.

        Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Stoltenberg'i kabulünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz."

        Öte yandan, kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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