Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi´nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Emre Sakçı´nın antrenörü Türker Oktay ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da yer aldı.