AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre milli motosikletçiler ile TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı.

Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.