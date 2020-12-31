Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

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