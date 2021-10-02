Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tehlikeye dikkat çekti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır." dedi.