Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa da bizi özlemiş.

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle altyapısını kuran, özgüvenini kazanan Türkiye artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanı salgından savaşa kadar pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde biz sadece altyapımızın gücünü ispat etmekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye yüzyılını inşa etme kabiliyetimizi de dost düşman herkese kabul ettirdik. Ülkemizin yönetimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede hayata geçiriyoruz.

Şanlıurfa'ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Eğitimde 13 bin 587 yeni adet derslik inşaat ettik. Üniversitelerimizi büyüttük. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahiplerine 19 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Bin 700 yataklı Şehir Hastanesi'nin inşası da sürüyor.

İlk İşyerim kampanyasıyla 500 yeni işyeri yapacağız. Viranşehir ve Haliliye Millet Bahçeleri'nin yapımında sona geldik. Bölünmüş yol uzunluğunu 604 kilometreye çıkardık.

Tüm bunlarla beraber Tarım ve Orman'da son 20 yılda 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi, 33 arazi toplulaştırma projesi, 1 hidroelektrik tesisi inşa ettik.

Çiftçilerimize 9,6 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. GAP Projesi'nin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yok. 16,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şanlıurfa'yı sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden biri haline getirmek için birçok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz.

Bir araştırma-geliştirme merkezi kurduk. İşverenlerimize 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki sağladık. Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de bu ay içinde doğalgaz vereceğiz.

Mobil uygulamalara yönelik alanlara gençlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz.

Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemlerinin yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz.

Tarımsal üretime yönelik güneş enerjisi yatırımlara 7,5 milyon liraya kadar çok uygun şartlarda hazine destekli kredi sağlıyoruz. Bu kapsamda 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Bu kredilerin şartları ve vadeleri daha da iyileştirilebilir.

Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 6 ilimizdeki tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3,3 milyar liranın üzerinde destek verdik. Bununla kalmadık. Elektrikteki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirerek ülke genelinde vatandaşlarımızın 3 milyar daha az fatura ödemesini temin ettik.

Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de maliyetinin yaklaşık yarısına abonelerine vermek için devletimiz 15 milyar liralık bir yükü üzerine alıyor.

Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz.

Büyükşehir belediyemiz yaklaşık 1 milyar liraya yakın bütçeyle yatırımlar gerçekleştirdi.

2023'te yeni dönemin kapılarını aralayacağız.

Belediyemiz, parklar, çevre düzenlemeleri ve sosyal tesislerle hizmet kalitesini yükseltti. Pek çok alanda kurduğu fabrikalarla üreticilere destek verdi. 6 geri gönderme merkezini, hizmet binaları gibi pekçok yatırımın açılışını da bugün buradan yapıyoruz.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni başarıya ulaştırarak bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları geride bırakacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonominden biri haline getireceğiz.