Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
HATEM KURT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ ANLATTI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda fedakarlıkla ilgili konuşurken örnek gösterip bugün evinde ziyaret ettiği 73 yaşındaki Hatem Kurt, AA muhabirine ziyaretin nasıl geçtiğini anlattı.
Bugünkü ziyaretin çok güzel geçtiğini, AK Parti teşkilatına yakışan bir buluşma olduğunu söyleyen Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği konuları dikkatle dinlediklerini ifade etti.
Kurt, "Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık. Çok ilgi ve alaka gösterdi. Bundan tatmin olduk ve eğitim aldık. Zaten liderimiz, her zaman andığımız, saydığımız, yoluna, izine devam ettiğimiz bir şahsiyet. Ama bugün daha değişik ortamlarda olduğu için, birebir olduğumuz için çok daha memnun kaldım." diye konuştu.
Bugünkü ziyarette neler konuştuklarını anlatan Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin oyları, kendisi gibi dikkatli ve özverili çalışanlar sayesinde aldığını söylediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine teşekkür ettiğini aktaran Hatem Kurt, duygularını şöyle dile getirdi:
"Beni ziyaret etmek istemiş, çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak çok onur verici bir duygu oldu benim için. Bütün kadınlara örnek olmasını istedim. Kadında bir bilgi, bir özveri olunca evlatları da bilgili ve güzel gelişir. O duygularla ben de ifade etmeye çalıştım ve duygulandım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce Sivas ketesi yapacağını söylediğini hatırlatan Kurt, "Evde gelinim vardı, beraber kete hazırladık. Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli. Çok da güzel olmuş, elinize sağlık' dedi." şeklinde konuştu.
"DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLADI"
Hatem Kurt'un eşi Burhan Kurt da bugün doğum günü olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin doğum gününü kutladığını söyledi.
Burhan Kurt, "Bugün 75 yaşına girdim. Cumhurbaşkanımızın Allah ömrünü uzun etsin. Normal bir vatandaş gibi geldi, şu karşı koltuğa oturdu, dertleştik. Cumhurbaşkanımız bana, 'Burhan amca sen bıyıkları ne yaptın?' diyerek şakalaştı. Belediye başkanıyken beni bıyıklı görmüştü. Ben de 'Allah kısmet ederse bir daha gelirsen bıyıklı göreceksin beni' dedim." ifadelerini kullandı.
Kurt çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim, tespih ve seccade hediye ettiğini söyledi.
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