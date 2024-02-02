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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü - Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü, İsveç'in NATO üyelik süreci, ikili ilişkiler ve terörle mücadele ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

        Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Ulf Kristersson
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