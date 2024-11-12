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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz başbakanla görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz başbakanla görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'la görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz başbakanla görüştü
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        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Starmer bir araya geldi.

        Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

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