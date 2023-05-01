MİT'in operasyonu dünya basınında

AA

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı kişinin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklamasına geniş yer ayırdı.

Erdoğan, dün akşam TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa "Cumhurbaşkanı Özel Yayını"nda, MİT'in, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı kişiyi uzun süredir takip ettiğini, önceki gün bir operasyonla etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Reuters haber ajansı haberi, "Erdoğan, DEAŞ liderinin Suriye'de Türk istihbarat servisleri tarafından öldürüldüğünü söyledi" başlığı ile aboneleriyle paylaştı.

Haberde, MİT'in Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiği açıklamasına da yer verildi.

Associated Press (AP) haber ajansı da aboneleriyle paylaştığı haberde, "Erdoğan, Türk kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ liderini öldürdüğünü söyledi" başlığını kullandı.

AP'nin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım gözetmeden mücadelesini sürdüreceğine ilişkin açıklaması yer aldı.

ABD

Amerikan NBC News televizyonu haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ liderinin öldürüldüğünü söyledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Erdoğan'ın, MİT'in Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiğine ilişkin açıklamasına da yer verildi.

CBS News televizyonu ise haber için "Erdoğan, DEAŞ liderinin Suriye'de Türk istihbarat teşkilatı tarafından öldürüldüğünü söyledi" başlığını kullandı.

Washington Post gazetesi haberi, "Erdoğan, Türk kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ liderini öldürdüğünü söyledi" başlığıyla yayımladı.

Erdoğan'ın Türkiye'nin terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım gözetmeden mücadelesini sürdüreceğine ilişkin açıklamasına da haberde yer verildi.

İNGİLTERE

İngiliz yayın kuruluşu BBC, internet sitesinin ana sayfasında yer verdiği haberinde, "Erdoğan'ın, Türk kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın liderini öldürdüğünü" açıkladığını belirtti.

Sky News'in haberinde Erdoğan'ın, geçen cumartesi gecesi ve pazar günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı kaydedildi.

Haberde, Erdoğan'ın, "istihbarat teşkilatı MİT tarafından yürütülen uzun soluklu bir operasyonun parçası olarak, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı kişinin etkisiz hale getirildiğini" belirttiğine işaret edildi.

The Guardian gazetesi de haberin başlığında, "Erdoğan, Türk güçlerinin Suriye'deki baskında DEAŞ liderini öldürdüğünü söyledi" ifadesine yer verdi.

Haberde, Erdoğan'ın, MİT'in uzun süredir el Kureyşi'nin peşinde olduğunu aktardığı belirtildi.

ALMANYA

Der Spiegel dergisinin haberinde, "Türk istihbarat servisi MİT, radikal terör örgütü DEAŞ'ın sözde liderini Suriye'deki bir operasyon sırasında etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansının kaynak gösterildiği haberde, Erdoğan'ın bir televizyon röportajında Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin uzun süredir takip edildiğini söylediği aktarıldı.

ZDF kanalının internet sitesindeki haberde de Erdoğan'ın, DEAŞ'ın sözde liderinin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini, Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin uzun süredir takip edildiğini söylediği ifade edildi.

Welt gazetesi de Türkiye, "Suriye'deki DEAŞ lideri etkisiz hale getirildi" başlıklı haberinde operasyonun Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes'de gerçekleştiğini duyurdu.

Haberde, Türk istihbaratı ve Türkiye'nin desteklediği yerel güçlerin, Afrin'de Cinderes yakınlarındaki bir bölgeyi kuşattıkları ve terk edilmiş bir çiftlik evine operasyon düzenlendikleri vurgulandı.

FRANSA

Le Figaro, La Depeche gazeteleri, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin (Türk İstihbaratı tarafından) Suriye'de etkisiz hale getirildiğini manşetlerine taşıdı.

Fransız televizyonları BFMTV, TF1, France Info, France 24 de "Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın liderinin MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu" başlıklarıyla haberlerini servis etti.

Haber, Fransız gazete ve televizyonlarının yanı sıra radyo ve yerel basında da geniş yer buldu.

Ülke basınındaki haberlerde ayrıca Türkiye'nin Suriye sınırında son yıllarda DEAŞ'a yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da Kathimerini gazetesi, "Erdoğan: DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT'in, DEAŞ'ın sözde liderini uzun zamandır takip ettiğini aktardığını vurgulandı.

Haberde, ABD askerinin de DEAŞ'ın liderlerine karşı Suriye'de son yıllarda çok sayıda operasyon yaptığına dikkat çekildi.

Protothema gazetesi de DEAŞ'ın sözle liderinin MİT tarafından yürütülen bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İTALYA

Il Messaggero gazetesi, el Kureyşi'nin etkisiz hale getirilmesini, "Erdoğan: DEAŞ'ın elebaşı etkisiz hale getirildi. Türk gizli servisi Suriye'de eylemde" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir programda el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı belirtilerek, "DEAŞ teröristleri son liderlerini de kaybetti. El Kureyşi bir yıldan az süredir elebaşıydı." ifadeleri yer aldı.

Corriere della Sera gazetesi de el Kureyşi'nin etkisiz hale getirilmesi haberine internet sitesinde yer verdi. Haberde, Erdoğan'ın El Kureyşi'nin uzun süredir takip edildiğini ve Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini aktardığı kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansı da Erdoğan'ın DEAŞ elebaşının MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğine ilişkin açıklamasını, flaş haber olarak duyurdu.

AVUSTURYA

Kamu yayıncı kuruluşu ORF, Türkiye'nin DEAŞ'ın sözde liderine yönelik Suriye'de düzenlediği operasyona ilişkin haberini, "Ankara DEAŞ liderini Suriye'de öldürdü" başlığıyla verdi.

Haberde, DEAŞ'ın sözde lideri el Kureyşi'nin Suriye'de Türk gizli servisinin düzenlendiği bir operasyonda etkisiz hale getirildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir televizyon programında açıkladığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard'ın haberinde de Erdoğan'ın TRT Türk'te yapığı açıklamaya ve Anadolu Ajansının operasyona ilişkin paylaştığı bilgilere yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO