Erdoğan ile Biden görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim tarihlerinde Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra S-400 ve F-35 konusundaki adımların ve Afganistan'daki son durumun ele alınması bekleniyor.

İki lider son olarak 14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.