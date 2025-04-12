Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Gürcistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ve Gürcistan'ın önümüzdeki süreçte dostluk ve işbirliğini her alanda daha ileriye taşıyacağına inandığını, Türkiye'nin "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın" tam kapasiteyle faaliyete geçmesini de istediğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vermeye devam edeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.