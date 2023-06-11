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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti

Giriş: 11.06.2023 - 23:24 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe'ye tebrik
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahce 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında "Tebrikler Fenerbahçe" yazılı Arda Güler'in de bulunduğu görsele de yer verdi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Kulübünü tebrik etti.

Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübünü kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Medipol Başakşehir'i de kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

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