Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hizmete açılacak Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Paylaşımda, hastanenin yapımına ilişkin görüntüler ve bilgiler de yer aldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."