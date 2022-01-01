Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" dedi.

"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar lira destek sağladık. Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı. 6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Devletimizin şefkat elini onların üzerinden hiç eksik etmeyeceğiz. Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük. İhtiyaç sahibi hanelerimize 1,8 milyar lira yakacak ve 2,3 milyar lira elektrik tüketimi desteği sağladık. Aile Sosyal Destek Programı ile 858 bin 558 haneye ulaştık. 7 bin 111 engelli vatandaşımıza bakım hizmeti sağladık. Çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 227 evladımıza hizmet verdik. 60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık, evlatlarımızın hizmetine sunduk."

Erdoğan, toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirler ve spor kulüplerine kazandırdıklarını, Formula 1'in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

"Özgür birey, güçlü toplum daha demokratik bir Türkiye" perspektifini ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Hukuk mahkemelerinde internet üzerinden duruşmalara katılabilmeyi mümkün hale getiren e-duruşma sistemini 81 ilin tamamında uygulamaya başladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Emniyet birimlerimize bağlı insansız hava araçlarımız toplamda 43 bin 857 saat uçuş gerçekleştirdi. Kahraman güvenlik güçlerimiz 181 terör eylemini engelledi. Engellenen eylemler sonucu yüz binlerce mühimmat da ele geçirildi. Terörle mücadelemize güçlü, kararlı ve etkin bir biçimde devam ettik. 1542 mağara ve sığınağı ele geçirdik. Yurt içindeki terörist sayısını 156'nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz şekilde sürdürdük. 2 bin 700'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan savunma sanayii alanında yüzde 20'lerden devraldığımız yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'e ulaştırdık. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile Aksungur SİHA'yı envanterimize dahil ettik. Bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olduk. Savunma sanayiinde gelecek yüzyılın teknolojilerini hedefine koyan Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan HİSAR A+ ve HİSAR O+ Hava Savunma Sistemleri'ni göreve hazır hale getirdik."

Atmaca gemisavar füzelerinin gerçekleştirilen son testleri de başarıyla geçerek kullanıma hazır hale geldiğini vurgulayan Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'ni de denize indirdiklerini hatırlattı.

"Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın seri üretimine başladıklarını bildirdi.

Basit usulde vergilendirilen 835 bin esnafın kazancına vergi muafiyeti getirdiklerini de belirten Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti:

"Stratejik bir sektör olarak gördüğümüz tarıma her türlü desteği vermeye devam ettik. Tarımsal destekleme ödemelerinde gelir vergisini kaldırdık. Vatandaşımızın küresel enerji krizinden en az şekilde etkilenmesini temin için gereken her adımı attık. Doğal gaz maliyetinin 4'te 3'ünü, elektrik maliyetinin yarısını karşıladık. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. 2021'in 11 ayında 203,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022'de inşallah çok daha yüksek rakamları göreceğiz. Salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlarımız ile ticari işletmelerimize 9,1 milyar lira destek sağladık."

Atık yönetimini etkin bir biçimde sağlamak amacıyla Türkiye Çevre Ajansını kurduklarını, 54 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Böylece yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 22,4'e yükselttik." dedi.

Ücretli poşet uygulamasıyla 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engellediklerinin altını çizen Erdoğan, bu sayede plastik ham madde ithalini önleyerek yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizleri 11 bin metreküp müsilajdan temizlediklerini belirttiği paylaşımında, "Marmara Denizi’ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik ve 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırladık. Denizlerimizden 38 bin 300 ton çöp topladık. Ayrıca denizlerimizin kirlilik ve kalite durumunu 423 istasyonda takibe aldık." ifadelerini kullandı.

Doğa harikalarından biri olan Salda Gölü'nde korunan alan miktarını 7 kat artırdıklarını aktaran Erdoğan, ayrıca Salda Gölü’nün UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Ayder Yaylası’nda 21 bin 614 metrekarelik bir alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ettiklerini hatırlatan Erdoğan, yayladaki bütün araçları yer altına yaptıkları bin 917 araçlık otoparka indirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, İzmir depremi sonrası yapımına başladıkları konut ve dükkanların ilk etabını vatandaşlara teslim ettiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah kalan kısımları da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Deprem sonrası Elazığ ve Malatya’da yapımına başladığımız konutlardan 21 bin 455’ini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Sel felaketi sonrası Giresun, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da konut, dükkan ve köy evlerinin yapımına başladık. Giresun’da 370 konut ve 152 dükkanı tamamladık. Sel felaketi sonrası Giresun, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da konut, dükkan ve köy evlerinin yapımına başladık. Giresun’da 370 konut ve 152 dükkanı tamamladık."

Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın seri üretimine başlandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini aldığını vurguladı.

Erdoğan, "Bin 800 hastamızı uçak ambulans hizmetiyle en kısa sürede tedavi olacakları hastanelerimize ulaştırdık. Özellikle kırsal bölgelerimizde yaşayan, eve veya yatağa bağlı olan 562 bin hastamıza evde sağlık hizmeti sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki Eğitimde Bin Okul Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, 50 Araştırma Geliştirme Merkezini öğrencilerin istifadesine sunduklarını belirterek, ''Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni başarıyla hayata geçirdik. Artık her okulumuzda kütüphane var." dedi.

Tüm organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri kurduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"20. Milli Eğitim Şurası'nı 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' temasıyla gerçekleştirdik, önümüzdeki döneme dair yol haritamızı belirledik. Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasının ardından devrim niteliğinde bir yeniliğe daha imza attık. 23 milyon 518 bin yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz şekilde dağıttık. Her türlü desteği verdiğimiz, önündeki engelleri kaldırdığımız, üretim mekanizmalarına entegre ettiğimiz meslek liselerimiz 2021'de 750 milyon lira üretim geliri sağladı. Bin 248 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizi desteklemeye 2022'de devam edeceğiz. 21 bin 407 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Yeni yılın ocak ayında 15 bin atama daha yapacağız."

Yeni Türkiye'nin en belirgin özelliklerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"295 kültür varlığımızın ve vakıf eserimizin restorasyonunu tamamladık. İstanbul Arkeoloji Müzelerini açılışa hazır hale getirdik. Eşsiz kültürel miraslarımızdan biri olan ve restorasyon çalışmaları sebebiyle kapalı bulunan Sümela Manastırını yeniden açtık. 313 tescilli taşınmaza 24 milyon lira nakdi yardımda bulunduk. 24 milyar dolar turizm geliri sağladık. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yüzde 100 artışla 29 milyonu buldu. Tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını yenileyerek sanat camiamızın hizmetine sunduk. Galataport’tan İstanbul Atatürk Kültür Merkezine kadar uzanan Beyoğlu Kültür Yolunu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile dünya vitrinine çıkardık. Salgından olumsuz etkilenen 40 bin müzisyenimize 280 milyon lira destek sağladık, 56 müzik projesine 31 milyon lira kaynak aktardık. 504 özel tiyatroya 19 ilimizdeki 24 sahneyi ücretsiz olarak tahsis ettik. 197 sinema projesine toplamda 49 milyon 550 bin lira destek sağladık. En nadide eserlerin ve seçkin yapımların sinemaseverlerle buluşacağı İstanbul Sinema Müzesi-Atlas 1948 Sinemasının açılışını gerçekleştirdik. Yurt dışına kaçırılan 525 eserimizi yeniden ait olduğu yere, Türkiye'ye getirdik. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne verilen bir selam, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görünen Taksim Camiini hizmete aldık. Kapalı alanında 6 bin, açık alanında 7 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Zonguldak Uzun Mehmet Camiinin açılışını gerçekleştirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapıldığını belirtti.

Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını koruduklarını ve korumaya da devam edeceklerini aktaran Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da aralarında olduğu 6 organizasyonun dönem başkanlığını aktif bir şekilde, başarıyla yürüttüklerini bildirdi.

Türkiye’nin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt olan New York’taki yeni Türkevi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, ilk imza atan ülkelerden biri olunan Paris İklim Anlaşması'nı Meclisin onayına sunduklarını ve yürürlüğe koyduklarını söyledi.

Erdoğan, maden ihracatını 6 milyar dolar seviyesine çıkararak, tüm zamanların rekorunu kırdıklarının altını çizerek, Türkiye’nin ilk yüzer sıvı doğal gaz depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi’yi devreye aldıklarını belirtti.

Enerji tedarik güvenliği yönünde stratejik bir adım olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3’üncü reaktörünün de temelini attıklarına vurgu yapan Erdoğan, "Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ilk kuyu akış testini başarıyla gerçekleştirdik. Rüzgar enerjisi üretiminde 188 bin 834 MW ile tüm zamanların rekorunu kırdık. Kanuni Sondaj Gemimizi ilk görevi için Karadeniz’e uğurladık. Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. Keşfettiğimiz toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4'üncü sondaj gemisinin de filoya dahil edildiğine vurgu yaparak, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünün tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah Atac Electric'i dünyanın pek çok yerinde yollarda göreceğiz. Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikasına en güçlü desteklerden biri Antakya'dan geldi. Antakya Mobilyacılar Sitesi 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Şişecam'ın 1 milyar lira yatırımla inşa ettiği Avrupa'nın en büyük düzcam üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'nin tek çinko izabe tesisini 102 milyon dolarlık yatırımla Siirt'te hizmete aldık. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli Hava-Hava Füze Sistemi Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin uçaktan atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamamladık. Ford Otosan'ın 58 milyon avro tutarındaki yatırımı ve TÜBİTAK'ın desteği ile Türk mühendislerimiz tarafından ilk yerli otomatik şanzıman geliştirildi, üretildi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 2021-2025 yılları arasında ülkede yürütülecek olan yapay zeka çalışmalarına yön verecek Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni yayımladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tarımsal üretimini güçlendirmeye devam ettik. Tarım sektörümüze 24 milyar lira destek sağladık. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteği verdik. 860 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Böylece çiftçimize 3,4 milyar lira ödedik. Tarımsal üretimi artırmak, ekilmeyen arazileri üretime kazandırmak için 400 projeyi hayata geçirdik. Ekonomimize yıllık 10 milyar lira gelir sağlayacak Akıllı Küpe ve Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni hayata geçirdik. Büyükbaş hayvan sayısında 18,3 milyon ile Avrupa'da 1’inci sırada yer aldık. Küçükbaş hayvan sayısında 57,4 milyon ile Avrupa’daki 1'inciliğimiz devam etti. Canlı popülasyonunu korumak ve artırmak için denizlerimize ve iç sularımıza 55 milyon yavru balık bıraktık. Kırsal kalkınmayı desteklemek için 2 bin 460 projeye 645 milyon lira hibe verdik. Böylelikle 12 bin 500 kişiye istihdam sağladık. Çiftçilerimizin ihtiyacı olan 74'ün üzerinde makine ve ekipman grubuna yüzde 50 hibe desteği vermeye başladık. IPARD kapsamında 4 bin 850 projeye 2,3 milyar lira destek verdik. Böylelikle 3,3 milyar lira yatırım ve 8 bin 750 istihdam sağladık. Koruma altına aldığımız büyük ova sayısını 315'den 429'a çıkardık."

Erdoğan, 8 yeni tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurduklarını belirterek, böylece tüzel kişilik kazandırdıkları sanayi bölgelerinin sayısının 23'ten 31'e çıktığını söyledi.

Hayata geçirdikleri Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi ile başkentin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını garanti altına aldıklarını hatırlatan Erdoğan, ekonomiye yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni resmen hizmete aldıklarını kaydetti.

Erdoğan, ülkenin en yüksek barajı Yusufeli'nin gövde dolgusunu tamamladıklarını ifade ederek, "Barajımız su tutmaya başladı. Su kaynaklarımızın kalite ve miktarını korumak için inşa ettiğimiz 32 yer altı barajını tamamladık. Cumhuriyet tarihimizin ilk Su Şurası'nı gerçekleştirerek kısa, orta ve uzun vadeli su stratejilerimizi belirledik. Biyoçeşitliliğin korunması ve geleceğe aktarılması için korunan alan sayımızı 631’e, korunan alan büyüklüğümüzü ise 3,3 milyon hektara çıkardık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008 yılında hayata geçirdikleri e-Devlet Kapısı uygulamasıyla vatandaşların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını anımsatarak, 2021'de e-Devlet Kapısı'na 3 milyarın üzerinde giriş yapıldığını dile getirdi.

TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B uydularının Space X’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatıldığına işaret eden Erdoğan, "100 radyonun aynı anda yayın yapabildiği Çamlıca TV ve Radyo Kulesi’ni tamamladık, İstanbul’un silüetini bozan görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Aralarında Hasankeyf-2, Zarova, Kömürhan, Devegeçidi ve Tohma gibi eserlerin de olduğu toplam 146 köprü inşa ettik, dağları, tepeleri aştık, gönülleri birleştirdik. Dağları deldik… Ulaşım ağımız üzerindeki 23 tüneli tamamlayıp hizmete açarak yollarımızı kısalttık, yakıttan ve zamandan büyük tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bölünmüş yol ağını yeni ilavelerle 28 bin 473 kilometreye ulaştırdıklarını belirterek, "Uçuş ağımızı salgının olumsuz etkilerine rağmen 128 ülkede 335 noktaya yükselttik. Karadeniz’in yeni lojistik üssü Filyos Limanı'nı tamamlayarak 150 yıllık hayali gerçekleştirdik. Son 20 yılda çağ atladığımız demir yolu ulaşımından istifade eden yolcu sayısını 134 milyon 743 bine yükselttik. Bölgenin kalkınmasına büyük katkı sunacağına inandığımız Kars Lojistik Merkezi faaliyetlerine başladı. Sadece 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile her vatandaşımız adına üçer adet olmak üzere 252 milyon, toplamda 603 milyon fidanı toprakla buluşturduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının özetinin özetini gün boyu paylaştığını vurgulayarak, "Milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraata imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" dedi.