Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenciler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu.

STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI NEDİR?

Erdoğan "1000 gencimiz TÜBİTAK enstitülerinde veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde yer alma suretiyle bu programdan faydalanabilecek." dedi.