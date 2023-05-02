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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol keşfi açıklaması! Cudi ve Gabar Dağı nerede, ne kadar petrol rezervi bulundu?

Cudi ve Gabar Dağı nerede, ne kadar petrol rezervi bulundu?

Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi, Gabar'da petrol bulunduğunu müjdeledi. Yapılan açıklamanın ardından Cudi ve Gabar Dağı özelinde araştırmalar sıklaşırken, ne kadar petrol rezervi bulunduğu merak konusu oldu. İşte Cudi ve Gabar Dağı nerede sorusunun yanıtı...

Giriş: 02.05.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunurken, petrol keşfine ilişkin, "Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı. Peki, "Cudi ve Gabar Dağı nerede, ne kadar petrol rezervi bulundu?" İşte Cudi ve Gabar Dağı'nda bulunan keşfe ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • CUDİ DAĞI NEREDE?

    Cudi Dağı Türkiye'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yeralan, 2 144 metre (6,935 ft) yüksekliğe sahip bir dağdır. Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır.

     

  • Kurak bir bölgede bulunan 'Cûdî Dağı’nın yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1.500-2.000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır. Türkiye-Irak sınırına 15 km mesafede ve elips biçiminde olan Cûdî Dağı üzerinde 2.000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2.017 metre yükseklikte olanı "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.

     

  • GABAR NERESİ? 

    Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerinde bulunan dağdır. Batı ve Güney'inde Dicle Nehri varken, Güneydoğusu'nda ise Cudi Dağı yer alır.

     

  • CUDİ GABAR'DA NE KADAR PETROL REZERVİ BULUNDU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde petrol keşfine ilişkin:

    "Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. O devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız tüm adımların olumlu neticelerini artık tek tek alıyoruz. Enerji hamlelerimize kara çalanlara da yeni hamlelerimizle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başlattık. Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Yeni petrol kuyusunun adı Şehit Aybüke Yalçın. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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