Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların açılışını canlı bağlantı ile olsa da gerçekleştirmek istedik.
- Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başındaki baret, ellerindeki kara bu şehrin üretiminin sembolüdür. Yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor.
- Yatırım tutarı 1.15 milyar TL olan bu yatırım sayesinde Zonguldak Kilimli arası 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.
- Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokacak çalışmaları başlattık. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de kolay ilerlemeyecek.
- Salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlarla enflasyonda hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı. Çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz.
- Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarifi miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir.
- Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor.
Ayrıntılar gelecek...
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