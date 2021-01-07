Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.

Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.