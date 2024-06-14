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        Haberler Gündem Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı - Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2023-2024 eğitim öğretim yılının ülke, millet ve tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:48
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        Öğrencilere karne mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.

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