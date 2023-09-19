Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomatik temaslar
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
AA'nın haberine göre; Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü. Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular, bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldığı duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Tebbun arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasını paylaştı.
Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
ERDOĞAN, POLONYALI MEVKİDAŞI DUDA İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi.
Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Duda ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı bulduk. Sayın Duda ile görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."