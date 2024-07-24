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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 21:20 Güncelleme: 24.07.2024 - 21:20
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        Lozan Antlaşması mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mesajında, Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zaferin uluslararası alanda da onaylandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak addettiğimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümüdür. Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir. Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Lozan Antlaşma
        #haberler
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