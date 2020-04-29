Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 104 yıl önce yaşanan Kutü'l-Amare zaferi münasebetiyle sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı KutülAmare Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.