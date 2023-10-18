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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi! "Soykırımı derecesine varan saldırının faillerini lanetliyorum"

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırısına tepki gösterdi. Erdoğan, sosyal medyadan İsrail'in saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Batı'yı eleştirerek "İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla âdeta insan kıyımını aklama yarışına girdi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Cidde’de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’nın İsrail’in artan zulmü karşısında İslam âleminin kararlılığını, Filistin halkıyla dayanışmasını ve Filistin davasına desteğini somut bir şekilde göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum.

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        "GAZZE HALKINA YARDIM ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

        7 Ekim’de başlayan ve tüm bölgemize sıçrama riski olan krizin çözümü için ilk günden itibaren yoğun gayret sarf ettik. Şimdiye kadar devlet ve hükûmet başkanı seviyesinde 18 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Mısır makamlarıyla iş birliği içerisinde 3 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 17 yıldır abluka altında yaşayan mazlum Gazze halkına yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz.

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        "BM SORUMLULUĞUNU BİR KEZ DAHA YERİNE GETİRMEDİ"

        Ancak sükûneti sağlamaya matuf çabalarımız bölgeye uçak gemilerinin gönderilmesi, Filistin halkına yönelik yardımların kesilmesi ve Gazze halkının toptan cezalandırılması gibi adımlarla sekteye uğradı. İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla âdeta insan kıyımını aklama yarışına girdi.

        "GAZZE'DEKİ KATLİAM BİR BAŞKA BOYUTA TAŞINMIŞTIR"

        “Güvenli bölge” denilen alanlara göç eden masum insanların, sınır kapılarının, camilerin, okulların ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır. Dün, El Ehli Arab Hastanesi’ne yönelik menfur saldırıyla Gazze’deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum.

        "ATEŞE BENZİN DÖKENLER DE SORUMLUDUR"

        Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim’den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. İsrail bombardımanlarında şehit olan çoğu çocuk ve kadın 4 bin Gazzeli kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

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