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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelliler Günü mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelliler Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelliler Günü mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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