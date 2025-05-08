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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:43
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç kuşkusuz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz. Vakıflar, tarihimiz, hafızamız ve kimliğimizin korunması açısından önemli bir görev yapıyor. 1 yılda restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.

        "70 BİNE YAKIN VAKIF FAALİYET GÖSTERİYOR"

        Kimliğimizle, kültürümüzle, milli değerlerimizle asırlardır işlediğimiz medeniyet kumaşı çok derin ve seçkindir. Başka hiçbir millete nasip olmayacak şekilde güzeldir.

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        Türkiye'de sağlık, sosyal hizmet, eğitim, kültür, sanat, çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf faaliyet gösteriyor. Günümüz şartlarına uygun olarak vakıfları yaşatıyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaşması için canla başla çalışıyoruz.

        "GENÇLERİN YUVA KURMASINA DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

        Son 2 yılda 166 kültür varlığı restore edildi. Depremde zarar gören eserlerin onarımı sürüyor. Asrın felaketinde zarar gören 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5 bin 927'ye ulaşmıştır.

        Yuva kuracak gençlerimize desteği ve doğum yardımı ödeme rakamlarını da ciddi oranda artırdık. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum."

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