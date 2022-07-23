Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreni ve hızlı tren hattı temel atma töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Kayseri sağ olsun bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle ödemeye çalışıyoruz. 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı raylı sistemler işletmesini şehrimizin yönetimine devretmiştik. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılışla tamamlıyoruz. Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaktır.

Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri bıyık altından gülmüştü. 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık. Şimdi de yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

Karşımda bu muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için Rabbime hamd olsun.