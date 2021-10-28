Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'ni açtı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Millet Bahçesi açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Eski hipodrom alanında inşa ettiğimiz millet bahçesi açılışında sizlerle bir aradayız. İsmini 98 yıl önce bu şehre verilen unvan olarak belirlediğimiz Başkent Millet Bahçemizin Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum.

Milli Mücadele'nin karargahı, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz'un gazi şehrine ancak böyle bir eser yakışırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşu, 100'üncü yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser Ankara'ya değer katacak, tabiat ve çevre anlayışımızı yaşatacak örnek bir projedir.

Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi 700 bin metrekare alanı üzerine kuruldu. AKM ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasıyla Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. İçinde binlerce kitap olan millet kıraathanesi olacak. Doğum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, oyun alanları, açık hava sineması ve bisiklet parkı gibi bölümler de millet bahçemizde yer alıyor. İçinde 5 bin kişilik konferans salonuyla sergi alanlarının olduğu kültür merkezi bulunuyor. Cami, sanat atölyesi, sağlık merkezi gibi alanlarla Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık. Özel günlerimizi ve bayram törenlerini hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Amacımız Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada yaşatmaktır. Her millet bahçemiz Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli alanlarının vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğu alan olarak hazırlanmaktadır.

Ankara'nın tam merkezinde yer alan bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık. Çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin kahkahalarıyla dolan, yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır. Başkent millet bahçemizi Ankaramıza kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, TOKİ'ye, mühendislere, işçilere teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ankara'yı dünya başkentleri arasında yer alması için çok önemli yatırımlar devreye alıyoruz. Burası Anadolu'nun ortasında her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun ilk ve en ideal hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma devrimizin lokomotif şehri de Ankara olacak. Ankara'dan yükselen kalkınma güneşi 81 vilayeti kuşatacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bugüne kadar 81 ilimizde 1,1 milyon adet sosyal konutla birlikte toplamda 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu büyük hamle kapsamında yatırım değeri 200 milyar olan 300 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

Ankara'nın tarihini, kültürünü, değerlerini yeniden gün yüzüne çıkaran projeleri millet bahçesi zinciriyle tamamlamak istiyoruz. Başkentimizin merkezini tarih, tabiat koridoruyla kuşatmış olacağız.

AKM ve İSTANBUL MİLLET BAHÇESİ

Yarın İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu projemizin yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yolun sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin İstanbul'un ve ülkemizin şanına yaraşır bir eser olacağına inanıyoruz.

"YARINLARA YÜRÜYORUZ"

Türkiye istedikleri gibi itip kakabilecekleri parmak sallayabilecekleri, siyasi-ekonomik kriz çıkarabilecekleri Türkiye değil. Üstelik salgın krizi ve ardından yaşanan üretim-tedarik sıkıntısı kendisini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin ne kadar kırılgan olduklarını ortaya çıkardı. Biz ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını korumak için mücadele ederken bizi 2023 hedeflerine taşıyacak adımlara hız verdik. Şu anda ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz.

İngiltere'de Avrupa'da raflar boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Nankörlere ne anlatırsan anlat anlamaz. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Önümüze kurulan tuzakları bozarak nasıl bu günlere geldiysek, içeride ve dışarıda sergilenen sinsi oyunları milletimizle boşa çıkaracağız.

Terör örgütlerini devreye soktular olmadı, milletimizi birbirine düşürmek istediler olmadı, darbe denediler olmadı, ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sergilediler. Kuru gürültünün sebebi bu. Hukuk ve ahlak değil, akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar. Yine başaramayacaklar. Bu süreçte hep birlikte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar da çekiyoruz.

Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanların yaşadıkları sıkıntının, sorunun, yükün farkındayız. Az kaldı. Biraz daha yol aldığımızda bizi bekleyen aydınlık geleceğe kavuşacağız. Bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. 2023'ü geride bıraktığımızda Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir engel tanımıyoruz."