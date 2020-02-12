HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Eğitimde 6 bine yakın yeni derslik yaparak evlatlarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlama gayreti içinde olduk. Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını inşa ettik. Sanayide Kahramanmaraş'a 1 teknopark, 13 araştırma geliştirme merkezi, 3 organize sanayi bölgesi kurduk. Şehrimize ilave 38 bin kişilik istihdam oluşturduk. Son 17 yılda 1,6 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. 5 milyar lira tutarında orman, su yatırımı yaptık. Tamamladığımız 5 baraj, 4 gölete ilave olarak 17 baraj çalışmaları devam ediyor.

"Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılmak üzere kente gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

"DÜN KAÇANLAR BUGÜN HAYAL PEŞİNDE"

Hızlı tren hattını tamamladığımızda Kahramanmaraş-Gaziantep arası 53 dakika olacak. Tarihi kapalı çarşının cephe yenilemesi devam ediyor. Merhum Nuri Pakdil'in doğduğu evi edebiyat ve kültür evi haline getiriyoruz. Her ilçemize gençlerimizin, kadınlarımızın, sosyal kültürel bakımdan kendilerini geliştirebilecekleri millet konakları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ı yeni projelerle, yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz. Dün dedeleri bu topraklardan arkalarına bakmalarına bakmadan kaçanlar bugün yeniden bizimle ilgili hayaller kurmaya çalışıyor.

"HDP VE SAADET DE YER ALDI"

Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı her saldırı, bir asır öncesi hesapların yeniden tedavüle sokulma çabasının ürünüdür. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerinin hiçbiri de amacına ulaşamayacaktır. Bu gayretlerden en büyük örneği geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda yaşandı. Kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler AP çatısı altında misafir edilip, konuşturuldular. Maalesef bu etkinlikle HDP ve Saadet Partisi vekiller de yer almışlardır. Şimdi biz bu milletvekillerine ve partilerine bir işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar. Halbuki terör örgütüyle organik bağı olduğu, terör eylemlerini kınamadığı gerekçesiyle Batasuna Partisi'nin kapatılma kararı mahkeme kararı tarafından doğru bulunmuştu. Bu karar terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan hatta daha ötesi terör örgütlerinin eylemlerini açıkça kınamayan partilerin demokrasilerde yeri olmadığının en çarpıcı ifadesidir.

"AB'Yİ ONURLU DAVRANIŞ SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Türkiye'nin terörle aralarına mesafe koyamadıkları için kimi partililer için yürüttüğü hukuki sürecin doğruluğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler AB'nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısında samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür. Kendi yargı kararlarına uymayan bir AB'nin ne güvenirliği ne de itibarı kalır. Türkiye'ye zarar verdiği için terör örgütlerine ve teröristlere kucak açanlar yarın aynı felaket başlarına çöreklendiğinde dert anlatacak kimseyi bulamazlar. Buradan AB'yi ve Avrupa ülkelerini terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum.

"GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ DE VAR"

Kahramanmaraş'ın güvenliği Suriye'deki mücadelemizin başarısından geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği Libya'daki başarımızdan geçiyor. Ülkemizin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı ile geleceğini bu büyük mücadelenin sonuçları belirleyecektir. Kafaları ve kalpleri kendi kısır siyaseti için çalışanlar elbette bu büyük mücadelenin kavramını anlayamıyorlar. Gezi'den, Çukur eylemlerine ve 15 Temmuz tuzaklarına kadar halkımız bu mücadelede yanımızda oldu. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine çok saldırıya maruz kalıp da hala dimdik ayakta durabilecek başka bir ülke ve toplum yoktur. Bize bu topraklarda bir yudum nefes almayı, bir damla suç içmeyi, bir lokma ekmeği çok görenleri hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyoruz. Kahramanmaraş'tan bir kez daha ifade ediyorum, ne yaparsanız yapın Türkiye'nin 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunların hıncıyla giderek daha pervasız üzerimize geliyorlar. Biz de diyoruz ki, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.

"BU MİLLETİ KİMSE DURDURUMAZ"

Esaret zincirinin ellerine, ayaklarına, boğazına takılmaktansa haysiyetiyle ölmeyi tercih eden bir milleti kimse durduramaz. Dökülen her damla kanımız, alnımızdan yere düşen her damla terimiz kararlılığımızı daha da perçinliyor. Kahramanmaraş'ın 100. kuruluş ve kurtuluş törenindeki şu manzara bu gerçeğin en büyük göstergesidir. Bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.