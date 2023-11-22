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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:27
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        Erdoğan'dan tebrik telefonu
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        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

        A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli takımı soyunma odasında ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

        Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak´ın telefonu aracılığıyla, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü.

        Vincenzo Montella´yı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Galler ile berabere kalarak Almanya´da düzenlenecek olan şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya´da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız" diye konuştu.

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        Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kaleci Uğurcan Çakır ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu milli kaleciye "Allah şifalar versin." diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Sonrasında Milli Kaleci Altay Bayındır ile görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takımın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum" dedi.

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