Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.