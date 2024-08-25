Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bitlis'te

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğle saatlerinde Bitlis il merkezine geçerek burada kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenlerine katılacak.

İHA'nın haberine göre daha sonra Ahlat'a geçecek olan Erdoğan burada ilk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek ve ardından ilçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki alanda halka seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek burada kabineyi toplayacak. Geceyi Ahlat'ta geçirecek olan Erdoğan ve devletin zirvesi 26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ilçesine geçerek burada, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlama programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortakları partilerin genel başkanları veya temsilcileri, bakanlar, kuvvet komutanları da eşlik edecek. Öte yandan, Erdoğan'ın gelişi dolayısıyla Ahlat ilçesinde hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan'ın gelişi ilçede heyecanla beklenirken şehrin birçok noktasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.