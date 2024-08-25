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        Haberler Gündem Güncel Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı | Son dakika haberleri

        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı

        Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kayan iki TIR, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:57
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          Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

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          Farklı noktalarda, iki TIR, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı.

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          Bazı araçlar yoldan çıktı.

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          İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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          Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

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          Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

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          Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

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          Karayolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.

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