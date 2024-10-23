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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi için Tataristan'a gitti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi için Tataristan'a gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılmak için Ankara'dan yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:12
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi için Tataristan'a gitti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 10.35'te Tataristan'a gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

        Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.

        ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. İki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler üzerine de fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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