Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile baş başa görüştü.

Başkanlık Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Caferoviç'le baş başa görüşmeye geçti.

BOSNA HERSEK'E KİMLİK İLE SEYAHAT DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında üçlü konsey üyeleri ile birlikte açıklamalarda bulundu.

"Mevcut sıkıntıların aşılması adına Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuz bir kez daha tekrarlıyorum" diyen Erdoğan "876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek ve yatırımlarımızı artırmak adına neler yapabileceğimizi ele aldık" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e seyahatte yeni bir dönem de açıldığını belirterek "Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartları ile seyahat edilebilecek. Yarın Sırbistan ile de böyle bir anlaşma imzalayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm kulvarlarda Bosna Hersek'in yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" diye ekledi.

Soru cevap bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın uçaklara radar kilidi atmasına yönelik "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır. Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.