Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile baş başa görüştü.
Başkanlık Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Caferoviç'le baş başa görüşmeye geçti.
BOSNA HERSEK'E KİMLİK İLE SEYAHAT DÖNEMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında üçlü konsey üyeleri ile birlikte açıklamalarda bulundu.
"Mevcut sıkıntıların aşılması adına Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuz bir kez daha tekrarlıyorum" diyen Erdoğan "876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek ve yatırımlarımızı artırmak adına neler yapabileceğimizi ele aldık" diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e seyahatte yeni bir dönem de açıldığını belirterek "Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartları ile seyahat edilebilecek. Yarın Sırbistan ile de böyle bir anlaşma imzalayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm kulvarlarda Bosna Hersek'in yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" diye ekledi.
Soru cevap bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın uçaklara radar kilidi atmasına yönelik "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır. Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Caferoviç'in görüşmesine, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başkanlık Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Caferoviç karşıladı.
Erdoğan ile Caferoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.
Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.
Karşılama sonrası Başkanlık Sarayı'na yürüyen Erdoğan'a, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de eşlik etti.
ÖMER ÇELİK: HAYIRLI UĞURLU OLSUN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kimlik ile seyahat kararına yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Çelik, kararı "Türkiye’den Bosna-Hersek’e, Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Hayırlı, uğurlu olsun" notuyla paylaştı.
İZZETBEGOVİÇ'İN MEZARINA ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.
Gün içinde Saraybosna'da bir dizi programa katılan Erdoğan, Kovaci Şehitliği'ne geldi. Burada Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bırakan Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine yürüdü.
Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine de çiçek bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasına icabet etti.
Kabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ve Türk heyeti eşlik etti.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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