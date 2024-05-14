Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Balkanların çoğunda en beğenilen lider oldu

Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da yapılan bir anket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölge halklarınca en beğenilen lider olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nce Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da "Batı Balkanlar Bölge Anketi" düzenlendi.

Ankette, söz konusu ülke vatandaşlarına, "Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Hükümetin ele alması gereken en önemli öncelik hangi sorun olmalıdır?" ve "Aşağıdaki dünya ve bölge liderlerinden hangisi hakkında olumlu görüşleriniz var?" gibi sorular yöneltildi.

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Ankete katılan vatandaşların çoğu, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ve hükümetin ele alınması gereken en önemli önceliğin, "ekonomik şartlar ve hayat pahalılığı" olduğunu dile getirdi.

4 ÜLKEDE EN BEĞENİLEN LİDER ERDOĞAN

Arnavutluk'ta ankete katılan vatandaşların yüzde 71'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını kaydederken, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 64 ile ikinci, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.