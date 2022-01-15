Erdoğan: Kur korumalı sistem ile oyunlarını bozduk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu ve tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Efeler diyarı Aydın'daki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bu kadim şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Aydın ziyaretimizi, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik.

- Ülkemizin 250 milyon dolarlık ithalatının önüne geçecek, 200 milyon dolarlık da ihracat yapacak kağıt fabrikamızı açtık. Ülkemiz ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz ve milletimize kazandırdığımız eserlerimiz ile konuşmaya devam edeceğiz.

- Sizlerle samimi hasbihal yapalım mı? Dertleşelim mi? Öyle bir dertleşelim ki, Haziran 2023'te bu işi Aydın'da artık bitirelim.

- Ülkemizin ve milletimizin terör örgütünün payandalarıyla yürüyen siyasetçilere değil, eserlere ve hizmetlere ihtiyacı var. Savunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildi. Bu kayıpların maliyeti bize ağır oldu.

- Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi atıkları da lanetle anılıyor. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetlerin yanında onurlu duruşudur.

- Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir.

- Ne diyorlar Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey... CHP'nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerken çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP'yi kuşatan zihniyet her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Ülkenin bir adım ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek projeleri yokken, ülkelerin yönetimine talipmiş. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı?

- Şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan partiyi diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar, arkalarına kırık dökük kim varsa takmışlar, nereden geliyorsunuz diye sorsanız... Kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar, istikameti sorsanız... Kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar... Ne yapacaksınız deseniz kimseden ses çıkmaz böyle bir hazırlıkları yok.

- Döviz kuru üzerinden ekonomik kriz, ardından kaos çıkarmak istediler, kur korumalı sistem ile oyunlarını bozduk. Yurt içinde piyasalarda panik havası yaratmaya çalıştılar, bu sırada ortaya çıkan fahiş fiyata karşı da önlemlerimizi aldık. Her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. Türkiye modelinin başarılını daha iyi görmeye başladık. Gelişmiş ülkelerin aşırı derecede yalpaladığı bir dönemde Türkiye güvenle yoluna devam ediyor.

- Türkiye Ekonomi Modeli'nin kazanımları görünmeye başladı. İhracatta 2021'i 225 milyar dolar üzerinde tamamladık. Sanayicilerimiz harıl harıl çalışıyor. İstihdamda 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı gelecek kaygısına sürüklememek için çalıştık. ABD'ye bak enflasyon felaket, Avrupa aynı... Aradığınız gıda ürünlerini bulamıyorsunuz. Turizmde hedef 35 milyar dolar.

- Sanayi üretiminde, lojistikte, ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Tarım ürünlerinde ve ona bağlı olarak gıda ürünlerinde salgın kaynaklı ciddi fiyat artışları oldu. Çiftçilerimizden ekilmemiş, değerlendirilmemiş tek bir karış toprak bırakmamalarını istiyoruz. Topaktan çıkan her ürün, ambara giren her mahsul değerini bulacaktır.

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