Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz

Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. zirvesine katılmak üzere Tiran’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Yeni bir dünyada, yeni Avrupa” temasıyla Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamaları ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Avrupa'nın ekonomik ve askeri güvenliği, rekabetçiliğin korunması ve göç gibi ortak sınamalar ve bunlara mukabelede bulunmak üzere iş birliği yöntemleri değerlendirildi" dedi.

Tiran Zirvesinde Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, refahı ve istikrarı için kilit rolünün altını çizdiğini ifade eden Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için son günlerde Türkiye'nin sürdürdüğü temaslara dair bilgi paylaştığını bildirdi.

Erdoğan, Avrupa'da barış ve istikrarın yeniden tesisi için, yapılması gerekenlerin ve Türkiye ile iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladığını, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğindeki vazgeçilmez rolünü ifade ettiğini belirtti.

Avrupa'nın çok ihtiyaç duyduğu dönüşümü yakalamasının Türkiye'ye karşı tutum değiştirilmeden mümkün olmayacağını ve rekabet gücünün her anlamda çok daha azalacağını belirten Erdoğan, "ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Ukrayna'da barışın bir an önce tesisi amacıyla yürüttüğümüz hassas sürece, Avrupa Birliği dahil ilgili tüm tarafların desteğini bekliyoruz." dedi.

Biz şu anda Kızılay'ımızla, kendi altyapımızla Gazze'ye her türlü gıda yardımını yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. 7'den 70'e o çoluk çocuk, kadın, erkek Gazzelilerin ellerinde tencere, tava ile nasıl yemek sırasına girdiklerini görüyorsunuz. Orada adeta açlığa mahkûm edilen bir millet var ve bunlara yönelik neler yapıldığını görüyoruz, görüyorsunuz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bölgeye yönelik gıda yardımını yapmış durumdayız.

Allah yardımcıları olsun. Gazze’nin bir gün bile kaybedecek zamanı yok. Bunu her platformda dile getiriyoruz. Biz görüştüğümüz her lidere, her muhatabımıza bunu anlatıyoruz. Gazze’deki İsrail saldırganlığı durdurulmalı. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgede kalıcı barışın yolu iki devletli çözümden geçer. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin kurulması en etkin yoldur. Daha fazla yıkımla, bombayla, ölümle varılacak bir yer yok. İsrail vatandaşlarının güvenliğini, her gün onlarca Gazzeli çocuğu, kadını, masumu katlederek sağlayamaz. Bu cinnet halini ne kadar erken terk ederlerse, herkes için o kadar iyi olur.

3- Gazze konusundan sonra aslında onunla çok ilintilenecek bir konu Keşmir meselesi. Türkiye, Hindistan ve Pakistan arasında kronikleşmiş daha çok defa savaş sebebi olmuş Keşmir meselesinde de bir arabulucu görevi üstlenecek mi?

Bu konuyla ilgili de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nitekim bu son gelişmelerde biz Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile her türlü görüşmeleri yaptık. Ne yapabiliriz? Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları kendileriyle konuşarak planladık. Ona göre adımlarımızı attık. Hamdolsun belli bir yere de iş geldi.