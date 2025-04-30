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        Haberler Ekonomi Emlak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı - Emlak Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarının  artırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarını artırıyoruz. Hibe desteğini 875 bin liraya, kredi desteğini 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:42
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        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarının artırıldığını açıkladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Son 23 yılda TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 547 bin konut ürettik. 3,7 milyon dönüşüm ve sosyal konut inşa ettik. Sahada 1 milyon konutun dönüşümü devam ediyor" derken "İstanbul depreminde daha iyi yollar, otoyollar ve köprülerle ulaşım altyapısını güçlendirdik. Millet bahçelerimizin deprem anında ne kadar hayati rol oynadığı bir kez daha anlaşılmıştır" diye ekledi.

        YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDA DESTEK ARTIRILDI

        "Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız sosyal konutlarla sınırlı değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarısı Bizden' kampanyasında desteğin de artırıldığını belirterek "İstanbul'a 141 milyar lira tutarında dönüşüm, sosyal konut başlığında yatırım yaptık. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin lira taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'da destek miktarını 1,875 bin liraya getiriyoruz. İşyerleri için hibe desteğini 437 bin liraya, kredi desteğini de 437 bin liraya yükseltiyoruz. İşyeri dönüşümü için 1 milyona yükseliyor" ifadelerini kullandı.

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