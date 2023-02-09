"170 EKİP, 5 BİNİ AŞKIN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Şubat tarihli açıklamaları şu şekilde devam etti; Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, Jandarma, Polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da biz asker göremedik, Jandarma göremedik, Polis göremedik' gibi yalan, yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, Jandarmamız şereflidir, Polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım.
Şu an itibarıyla sağlık çalışanlarında yine 9 bin 179 personel burada akredite ve çalışıyor. Diğer önemli adım 7 valimiz, 12 kaymakamımız burada görevli. Burada yıkık bina sayımız 2 bin 749. 170 ekip, 5 bini aşkın arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 18 ülke, yabancı olarak buradalar, bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır."