Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'ın çadırlarıyla il ve ilçelerdeki depremzedelerin emrine amade kılındığını kaydetti. Deprem sonrası 60'ı aşkın ülkeden destek ve yardım geldiğini, bunların hepsini daha sonra ismen de açıklayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'in destek verdiğini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiklerini, madden, nakdi ve ayni yardımların da gönderildiğini söyledi.

AFAD'a bu konuyla ilgili olarak Türkiye'deki kuruluşların ayni, nakdi destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek veren vatandaşlara da teşekkür etti.