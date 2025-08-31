Habertürk
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 17:19 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:23
        EGM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin D.A. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Şahıs gözaltına alınmış ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

