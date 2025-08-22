Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı 39'uncu ölüm yıl dönümünde rahmetle andı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 18:23 Güncelleme: 22.08.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayar'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Erdoğan
        #celal bayar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Habertürk Anasayfa