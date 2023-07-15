REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan Habertürk'te Eren Eğilmez'e açıklamalar

Uçum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

7 yıl sonra 15 Temmuz'a baktığımızda her geçen yıl hissediğimiz bir şeyi bu yıl daha güçlü hissediyoruz. Hakikaten Türkiye uçmuş, dibe vurmadan geri çıkmış gibi geliyor. Öyle bir tehditle karşı karşıya kalmış ki, Türkiye'ye ait bütün değerlen öylesine bir tehditle karşı karşıya kalmış ki. Aslında Türkiye'de ikinci bir kurtuluş savaşı kazanmışız gibi. Gerçek anlamda ikinci kurtuluş savaşı vermiş, Türkiye'yi kurtarmış, halkımız Türkiye'yi bir kez daha kurtarmış gibi bir duygu veriyor beni. FETÖ ile ilgili pekçok katman var. 15 Temmuz'dan hemen önce terör örgütü olarak tanımlanmıştı. FETÖ'cü çetenin devlet içinde yuvalanmış hareketli yapıları vardı.

REKLAM

Sayın Cumhurbaşkanımız 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en büyük mücadele bu paralel yapıyla mücadeledir demişti. 15 Temmuz kalkışması sadece ülke içinde bir başkaldırı meselesi değildi, küresel emperyalizmin FETÖ'yü aparat olarak kullanıp Türkiye'ye saldırısıydı. Açık bir emperyalist işgal ve saldırganlık işgaliyle karşı karşıya kalmıştık. Atatürk'ün liderliği ile Cumhuriyet kazandık. Ama 15 Temmuz'da emperyalizmin yeni bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık.

Bu süreçte FETÖ'nün ABD ile ilişkileri açığa çıktı. NATO'daki bazı güç odakları açığa çıktı. FETÖ'nün yeraltına geçtiğini gördük. Devlet içinde FETÖ'nün temizlendiğini gördük. Şimdi başka ilişki biçimleriyle varlığını sürdürmeye çalışan FETÖ yine var. Ama makro anlamda birçok şey açığa çıktı, mikro anlamında açığa çıkması gereken konular halen devam ediyor. Devlet FETÖ ile mücdaelesini sürdürmek zorunda ve bunu da çok iyi yapıyor.

Devrimci pratikler, devrimci eylemlerde saatler aylar, yıllar gibidir. 15 Temmuz gecesi saat 21.00'den itibaren kalkışma dış etkilerini göstermeye başlamıştı. Ankara, İstanbul'da. 14 saatte çok şey oldu. 14 saat içerisinde kalkışmanın her türlü saldırganlığı görüldü. Halkımız sokaklara çıktı. 2 milyon 600 bin insan 80 ilde sokağa çıktı. Birçok askeri ünitenin hareketlenmesinin önüne geçildi. Temel olarak kalkışmanın başarısızlığa uğradığı sabaha karşı anlaşılmıştı. 14 saatte neredeyse 1 yıllık süre yaşanmıştır. Bugünden geriye bakıldığında 14 saatte tehditler ve pratiklere baktığımızda birçok devrimci eylemle karşı karşıya kaldık.

REKLAM

Bu kalkışmaya sebebiyet veren lider kadrosu vs. kontrol altına alınmış, bir kısmı kaçmıştı. Riskli bölgeler enterne edilmişti. Devremci eylemin tamamlandığını yaşayarak çok net gördüm. Niye buna milli demokratik devrim dediğimi ayrıca anlatırım. Gördüğüm olgusal durum budur. 15 Temmuz'dan önce Türkiye'de sistem ve hükümet modelini tartışıyorduk. Parlamenter sistem ve kapalı yapıların illegal yapılanmalara, çete örgütlerine yatkın olduğunu biliyorduk. Hükümet modelinin değiştirmenin zorunluluk haline geldiğini görmüştük.

15 Temmuz'a çeşitli yakıştırmalar yapmak. O realiteye, şehitlere, gazilere, halkın tepkisine rağmen çeşitli yakıştırmaları yapmak, Zekai Paşa çok açık söyledi 'ihanettir' dedi. 15 Temmuz sürecinde Türkiye'ye yönelik ciddi emperyalist saldırı oldu. Aparatı FETÖ'ydü. İdeolojik ve planlama merkezi ABD'ydi. NATO'daki bazı odaklardı.

Görünür gerçekliği ile olgusal gerçekliğin özdeş olduğu bir durum var. İade etme sürecini başlatmadılar. Sayın Bahçeli'nin eleştirilerinin isabetli olduğunu düşünüyorum. Planlama yapmak için ABD ile FETÖ'nün yoğun ilişki içinde ortaya çıkarıldı. Halen FETÖ yeraltına çekilmiş şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bunları koruyanlar var. Sadece ABD'de değil, Avrupa'da çeşitli ülkelerde koruyorlar. İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerde de alan açılıyor. Hukuki taleplerimizi yerine getirmiyorlar.

NATO içerisinde FETÖ'cü çete mensupların görevllerinden alınması için yapılan işlemler bizatihi NATO komutanının açıklamaları var. Onların görevden alınmasına tepki gösterdiler. FETÖ meselesinin bizim iç meselemiz olmadığı net. FETÖ küresel emperyalizmin aparatı. Bunu ABD içinde güç odakları ile sınırlı tutmuyorum. NATO içindeki bazı çevreler de bunu ortaya koydular. Bizatihi terör örgütlerinin kendisinin bir ajandasının olmadığını bütün dünya biliyor. Böyle olduğu için uygulama merkezi burasıydı, planlama ve idelolojik merkez dışarısıydı derken bu olgusal gerçeklere dayanıyor. Bu Cumhuriyetin kuruluşu ile bağlı, 100 yıllık hikaye. Biz hakikaten Atatürk'ün liderliğinde sömürgeleştirilecek coğrafyadan Osmanlı'yı tasfiye ediyorlar, manda mı, himaye mi, bağımsızlık mı diye süreçten biz kurtuluş savaşı kazanmış ve Cumhuriyeti kurmuşuz.

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı emperyalist güçlerin operasyonel işleri bitmedi. İçeride işbirlikçi arayışları bitmedi. FETÖ de bu projelerden birisi. Burada asıl mesele Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşma meselesi. Burada asıl mesele Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yok edilememesi. Halen de bu bir hedeftir. Tabii ki uluslararası ilişkiler var, ABD ile ilişkiler var. İmkanlarını buldukları anda Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü bozacak, bağımsızlığını zaafa uğratacak her türlü hamleyi yaparlar. Türkiye zorluğu bir coğrafyada bağımsızlığını korumak için müthiş mücadele veriyor. FETÖ'nün küresel güçlerle ilişkisi olduğu son derece net.

Ayrıntılar geliyor...