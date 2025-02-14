Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Münih'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Münih'te Başkonsolosluğumuz ev sahipliğinde STK temsilcileriyle bir araya geldik. Yıllardır Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan hemşehrilerimizle hasbihal ederek onların sorunlarını ve önerilerini dinledik." ifadelerini kullandı.

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