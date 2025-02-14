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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Münih'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Münih'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Münih kentinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:11
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Münih'te STK temsilcileriyle bir araya geldi
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Münih'te Başkonsolosluğumuz ev sahipliğinde STK temsilcileriyle bir araya geldik. Yıllardır Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan hemşehrilerimizle hasbihal ederek onların sorunlarını ve önerilerini dinledik." ifadelerini kullandı.

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