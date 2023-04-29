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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'a açıklamalar

Giriş: 29.04.2023 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'a açıklamalar...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Saha değişim istiyor. 20 yıllık bir süreyi ülkeyi yönetmekte çaba göstern insanların biraz dinlenmesinde fayda var. Diğer arkadaşlar Türkiye'nin değişik coğrafyalarında çalışıyor. Hep birlikte çalışıyoruz. Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık gerilerde kaldı. Artık Türkiye'de halkın eğitim düzeyi oldukça iyi, hayatı sorgulayabiliyor. Mutfağına bakıyor. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler sorarsanız, biz cevaplarız, halk takdir eder. Bu tür toplantıları eksikliklerim ortaya çıkar, sinirimi tutamam anlayışıyla gelinmiyorsa o kişiler devleti yönetemez. Bir siyasetçi en çok eleştiriye ihtiyaç duyar. Biz siyasetçiyiz, birileri görür, eleştirir. Bu bir öğrenci olabilir, gazeteci olabilir, vatandaş olabilir. Bu tür eleştiriler gelecek ki nerede eksiğimiz var görelim, ona göre karar alalım.

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