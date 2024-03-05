Cuma namazı ve sünneti nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, farzları nedir ve hangi dualar okunur?
Cuma namazı, Müslümanların haftanın en kıymetli günü olan Cuma günlerinde topluca kıldıkları özel bir ibadettir. Bu ibadet, cemaatle birlikte gerçekleştirilen bir toplumsal ibadet olup, Müslüman toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir ritüeldir. Cuma namazı, farz namazlar arasında özel bir yere sahip olup, öğle vaktinde kılınır ve özel dualar içerir. İşte Cuma Namazına dair bilinmesi gereken her şey…
Cuma günü, İslam inancında "haftanın bayramı" olarak kabul edilir ve bu gün kılınan Cuma namazı büyük bir öneme sahiptir. Cuma namazı, yalnızca erkekler için farz olan ve camide imam eşliğinde kılınması gereken bir ibadettir. Namaz, öğle vakti girer girmez kılınır ve Cuma hutbesi ile başlar. Cuma namazı, toplum içinde bir araya gelme, birlik ve dayanışmayı pekiştirme ve dini bilgileri tazeleme fırsatı sunar. Bu yazıda, Cuma namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu, farzları, sünnetleri ve okunan dualar hakkında bilgiler sunulacaktır.
Cuma Namazı Kaç Rekattır?
Cuma namazı, Cuma günü öğlen ezanı okunduktan sonra camide cemaatle ve imam eşliğinde kılınan bir namazdır. Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır. İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).
Cuma Namazı Sünneti Nasıl Kılınır?
Cuma namazında ilk olarak dört rekat olan sünnet kılınır. İlk olarak sünnete niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.” Cuma namazının 4 rekat olan sünneti öğlen namazının 4 rekat sünneti gibidir. Niyet edildikten sonra erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar göğüs hizasına olacak şekilde kaldırır ve "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve yine eller erkeklerde göbek, kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır.
İlk Rekat:
İkinci Rekat:
Üçünü Rekat:
Dördüncü Rekat:
Cuma namazının sünneti kılındıktan sonra imam-hatip minbere (hutbe okunan yere) çıkar ve oturur. Bundan sonra camiin içinde bir ezan (iç ezan) daha okunur. Hutbe bitince ikamet getirilir ve cumanın iki rekât farzı cemaatle kılınır.
Cuma Namazı Farzı Nedir, Hangi Dualar Okunur?
Cuma namazının farzı ilk sünnet kılındıktan sonra imam ile birlikte kılınır. İmamın arkasından tüm cemaat Cuma namazının farzına niyet eder. "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama."
Birinci Rekat:
İkinci Rekat:
Cuma Namazının Son Sünneti Nasıl Kılınır?
Cuma namazı ilk sünnet, ardından farz ve son olarak son sünnetin kılınmasıyla eda edilir. Farzın imam ve cemaat eşliğinde kılınmasının ardından son sünnet kılınır. Son sünnet tıpkı Cuma namazının ilk kılınan ve yukarıda anlatılan sünneti gibi eda edilir.
Cuma Namazından Sonra Öğle Namazı Nasıl Kılınır?
Cuma günü kılınan Cuma namazı öğle namazı olarak bilinir. Bundan dolayı sünneti kılmak, hutbeyi dinlemek iki rekatlık cuma namazını kılmak yeterli olacaktır.
Cuma Namazı İle İlgili Hadisler
Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman’a farz olduğunu belirtmiştir.
Hz. Muhammed (SAV) Cuma gününün fazileti ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)
Cuma günü ile ilgili olarak bir diğer hadisinde Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur: “Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın.” (Müslim, Cuma, 2). “Ergen olan her kişinin cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürünmesi gerekir.” (Müslim, Cuma, 7)
Hz. Peygamber (SAV) “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Ebu Dâvûd, Taharet, 129) buyurmuş ve devamında: “Kim tembellik ederek üç cuma namazını terk ederse Allah o kimsenin kalbini mühürler.” (Tirmizî, Cuma, 354)