Cuma namazı tedbir alınarak kılındı - HAKKARİ

AA

VAN (AA) - Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak, cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirildi.Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir cemaatsiz kalan camilerin avluları, okul bahçeleri ve parklarda maske takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralları gözeterek, cuma namazı kıldı.İl Müftüsü Ömer Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın riski nedeniyle vatandaşların biraz daha sabırlı ve tedbirli olmasını istedi.Kent merkezi ve ilçelerde cuma namazı için tüm hazırlıkların tamamlandığını anlatan Keskin, "Belirlediğimiz cami avluları, okul bahçeleri ve parklarda namazımızı kıldık. Namazı kısa tutmaya çalıştık. Vatandaşlarımız seccadelerini beraberlerinde getirdi. Yine maske takıp sosyal mesafe kuralı gözetilerek namaz kılındı. Camilerdeki ortak kullanım alanları bir süre daha kapalı olacak." dedi.Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi ve Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda da cuma namazı kılarak dua etti.- HakkariHakkari'de Cuma namazı önceki İl Müftülüğü tarafında Ahmed-i Hani Erkek Kuran Kursu bahçesinde kurban kesildi.Burada, gazetecilere açıklamada bulunan Müftü Faruk Gürbüz, il merkezinde belirlenen 12 alanda cuma namazının kılınacağını söyledi.Uzun aradan sonra cami ve şehrin belirli açık alanlarında tespit ettikleri yerlerde cuma namazı kılarak cemaatle namaz ibadetine başlayacaklarını kaydeden Gürbüz, "Sadece öğlen ve ikindi namazları camilerde cemaatle kılınabilecek. Akşam, yatsı ve sabah namazlarında namaz kılmak isteyenler için camilerimiz açık bulundurulacak." dedi.Kent merkezinde belirlenen 12 alan, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından ibadete hazır hale getirildi. Tedbirler kapsamında maske takarak alana gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları gözeterek cuma namazı kıldı.Şemdinli ilçesinde de maske takan vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleriyle Cumhuriyet Caddesi'nde alınan önlemler çerçevesinde cuma namazını eda etti.Çukurca ilçesinde de Emir Şaban Camisi avlusuna gelen vatandaşların ateşleri ölçülerek alana alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 300 seccade ve 500 maske ile el dezenfektanı dağıttı. Cemaat sosyal mesafe kurlarına uyarak cuma namazını kıldı.- BitlisBitlis'te de kent genelinde belirlenen 64 camide vatandaşlar, maskelerini takıp, sosyal mesafeye uyarak namaz kıldı.Cami bahçelerinde daha önce çekilen çizgilerde seccadelerini seren vatandaşlar, cuma namazını kıldıktan sonra dua etti.İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Mart'tan bu yana cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığını belirtti.5 vakit ezanları ve salaları okuduklarını aktaran Geylani, "Allah nasip etti bugün cumamızı kıldık. Sahası müsait olan camilerimizde namaz kılınacak." dedi.- MuşMuş'ta da vatandaşlar uzun süre sonra belediye tarafından tahsis edilen otopark alanında cuma nazını kılmanın mutluluğunu yaşadı.Seccadeleriyle alana gelen vatandaşlar, görevliler tarafından kontrol edildi, maskesiz gelenlere maske dağıtıldı.Gazetecilere açıklamada yapan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecini açıklaması ve Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle açık alanlarda cuma namazı kılmaya başladıklarını söyledi.Sıkıntı yaşanmaması adına açık otoparkı ibadet alanı olarak tahsis ettiklerini belirten Asya, "Bugün adeta yeryüzü mescit kılındı. Hep birlikte mutlu olduk. Kısa sürede bu virüsün yok olması için dua ediyoruz. İnsanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini istiyoruz." diye konuştu.