19 Temmuz Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 19 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...
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Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimi ile 19 Temmuz 2024 il il cuma namazı saatleri...
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19 TEMMUZ İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul’da cuma namazı saat 13.15’te kılınacak.
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19 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara’da cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.
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19 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.
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